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Царьград

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Подросток в коме после ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы. Всё случилось на Пхукете

Подросток в коме после ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы. Всё случилось на Пхукете

17-летний парень пропал на Пхукете. Там он живёт со своей семьёй. Искали паренька в течение нескольких часов.

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