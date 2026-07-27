Банкротство «Аттис»: недострой ТРК в Самаре уйдет с молотка

Арбитражный суд признал банкротом ООО «Коммерческая фирма «Аттис». Данная организация является владельцем недостроенного торгово-развлекательного комплекса, расположенного на пересечении улиц Авроры и Дыбенко в Самаре.
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