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Царьград

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"Потратят время и помогут": Француженка оценила доброжелательность русских к иностранцам

"Потратят время и помогут": Француженка оценила доброжелательность русских к иностранцам

Французская путешественница Ноэми Аликс, объехавшая не менее 20 регионов России, отметила, что русские доброжелательны к иностранцам и охотно приходят туристам на помощь.

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