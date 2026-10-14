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Стоматолог Шестопалов перечислил способы сэкономить на лечении зубов

Стоматолог Шестопалов перечислил способы сэкономить на лечении зубов

Некоторые стоматологические услуги нужны не всем пациентам, поэтому перед дорогостоящим лечением важно разобраться в их необходимости, сообщил врач-стоматолог Алексей Шестопалов в беседе с aif.

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