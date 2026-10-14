Стоматолог Шестопалов перечислил способы сэкономить на лечении зубов

Некоторые стоматологические услуги нужны не всем пациентам, поэтому перед дорогостоящим лечением важно разобраться в их необходимости, сообщил врач-стоматолог Алексей Шестопалов в беседе с aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения за...
- Минпросвещения за...
- Т Ямпольская назвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым