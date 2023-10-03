Украинская армия организовала производство гаубиц, миномётов и РЛС из металлолома и пенопласта

ВСУ хотят таким образом отвлечь "приманками" русские реактивные снаряды от настоящий целей.На украинских заводах "Метинвест" наладили производство фальшивых миномётов и гаубиц из пенопласта и металлолома для того, чтобы отвлечь русских артиллеристов от настоящих целей.
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