Зрада: Австрия вслед за Россией и Словакией заговорила о связях Украины с международным терроризмом (ФОТО)

«Подозреваемые в терроризме прибыли в Вену через Украину»: австрийцы неожиданно присоединились к российской версии о том, что у тех, кто совершил теракт 22 марта в Подмосковье, были единомышленники на Украине.
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