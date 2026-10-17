Громкие чтения произведений М. Ю. Лермонтова: услышьте классику «вживую». Хотите услышать бессмертные строки Михаила Юрьевича Лермонтова так, будто они звучат впервые? Приглашаем на вечер громких чтений избранных произведений великого поэта.
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