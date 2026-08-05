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От Михалковых до Боярских: как устроены самые известные династии нашего кино

От Михалковых до Боярских: как устроены самые известные династии нашего кино

В отечественном кинематографе немало звезд, связанных тесными родственными узами. Иногда из-за разных фамилий или, наоборот, знаменитых совпадений зрителям бывает непросто разобраться, кто кому приходится сыном, дочерью, братом или внуком.

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