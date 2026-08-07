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Серджи Роберто перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший футболист «Барселоны» Серджи Роберто продолжит карьеру в МЛС . По данным инсайдера Фабрицио Романо , 34-летний испанец достиг устной договоренности с « Лос-Анджелес Гэлакси ».

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