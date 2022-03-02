Председатель СК России поручил подчиненным фиксировать факты участия наёмников в совершении преступных действий на территории Украины

По информации из открытых источников иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным.
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