Происшествия

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Председатель СК России поручил подчиненным фиксировать факты участия наёмников в совершении преступных действий на территории Украины

Председатель СК России поручил подчиненным фиксировать факты участия наёмников в совершении преступных действий на территории Украины

По информации из открытых источников иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным.

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