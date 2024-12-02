Смоленская Администрация раскрыла детали строительства новой дороги

Жители Краснинского шоссе смогут добираться до Большой Советской без светофоров В Смоленске состоятся публичные слушания, посвященные строительству дороги, которая соединит Краснинское шоссе с улицей Мало-Краснофлотской.
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