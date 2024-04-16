ЦТСС разработает проект судоремонтного комплекса в Усть-Луге

Петербургское АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" ("ЦТСС") разработает концептуальный проект строительства судоремонтного предприятия с возможностью установки дока на территории морского торгового порта (МТП) Усть-Луга.
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