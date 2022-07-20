Голосование за «Зеленый код» Ижевска и эвакуация в Лондоне: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Экватор трудовой недели встречаем с твердым намерением довести начатое до конца. Прежде чем окунуться в рабочий ритм или перейти к приятным занятиям на отдыхе, взглянем, о чем написали в СМИ и соцсетях со вчерашнего вечера.