SUSANIN

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Голосование за «Зеленый код» Ижевска и эвакуация в Лондоне: новости к этому часу

Голосование за «Зеленый код» Ижевска и эвакуация в Лондоне: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Экватор трудовой недели встречаем с твердым намерением довести начатое до конца. Прежде чем окунуться в рабочий ритм или перейти к приятным занятиям на отдыхе, взглянем, о чем написали в СМИ и соцсетях со вчерашнего вечера.

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