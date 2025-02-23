Заседание учебно-методического объединения учителей обслуживающего труда.

20.02.2025 на базе ГУО ´Гимназия № 1 г.Бобруйска´ прошло заседание городского учебно-методического объединения учителей обслуживающего труда по теме ´Приемы и методы формирования основ графической и технологической грамотности учащихся на уроках трудового обучения´.
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