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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук о Кузнецове: «Если он приедет в СКА, ничто не мешает потом перейти в «Трактор». Ему только 32 года, возраст позволяет»

Ранее агентство, представляющее интересы Кузнецова, заявило, что он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ.

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