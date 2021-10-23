Политика как она есть

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Скидка 50% на украинский транзит: Запад начал игру на повышение

Скидка 50% на украинский транзит: Запад начал игру на повышение

Невероятно, но факт. Украина сама предложила «агрессивной» России огромнейшую скидку на транзит газа через свою территорию.

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Александр
Построили магистраль, а ходить заставляют по бездорожью. Пусть сами в калошах и сапогах бродят.
Антон
Да ему надо просто откуда то газ воровать... А для этого нужны большие объемы. С текущего объёма много не своруешь. Вот и вся логика!!!
Лариса Абросимова
Верно, тоже так мыслю.

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