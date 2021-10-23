Скидка 50% на украинский транзит: Запад начал игру на повышение

Политика как она естьПолитикаСкидка 50% на украинский транзит: Запад начал игру на повышениеНевероятно, но факт. Украина сама предложила «агрессивной» России огромнейшую скидку на транзит газа через свою территорию.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрПостроили магистраль, а ходить заставляют по бездорожью. Пусть сами в калошах и сапогах бродят.ААнтонДа ему надо просто откуда то газ воровать... А для этого нужны большие объемы. С текущего объёма много не своруешь. Вот и вся логика!!!Лариса АбросимоваВерно, тоже так мыслю.Комментировать
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