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Экономист составил список самых успешных валют 2021 года

Экономист составил список самых успешных валют 2021 года

Специально для "Российской газеты" директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев составил список самых успешных валют в этом году:- Сознательно не хотел включать в этот обзор какие-то мало популярные и непонятные для многих инвесторов валюты.

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