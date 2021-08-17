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17 советов для быстрых свиданий на отдыхе. Плюс Аудио Рассказ.

17 советов для быстрых свиданий на отдыхе. Плюс Аудио Рассказ.

                                                    17 советов для быстрых свиданий на отдыхе. В конце статьи есть аудио вариант статьи.

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Людмила
Автор сексуально озабоченный кобель. Неприятно читать. Лучше бы поучил русский язык, ошибка на ошибке в тексте.
Рассказы Для_Взрослых
Это же совет как завести роман на отдыхе.))) То Вы Девушки обижаетесь что Вам попадаются не решительные и безынициативные Мужчины, то обижаетесь когда их учат как правильно себя вести, что бы быстрей сблизиться с Вами)))
Рассказы Для_Взрослых
Может Вы не согласны с каким то конкретно пунктом? Если подскажите как нужно делать правильно, то Мужчины бы были Вам благодарны)))
Рассказы Для_Взрослых
Это же совет как завести роман на отдыхе.))) То Вы Девушки обижаетесь что Вам попадаются не решительные и безынициативные Мужчины, то обижаетесь когда их учат как правильно себя вести, что бы быстрей сблизиться с Вами)))
Рассказы Для_Взрослых
А с грамотностью действительно беда))) В Школе даже двойки не ставили по Русскому языку))) Одни колы))))

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