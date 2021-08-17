17 советов для быстрых свиданий на отдыхе. Плюс Аудио Рассказ.

Рассказы для Взрослых. Истории Измен. Мужской канал.Туризм17 советов для быстрых свиданий на отдыхе. Плюс Аудио Рассказ. 17 советов для быстрых свиданий на отдыхе. В конце статьи есть аудио вариант статьи.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛЛюдмилаАвтор сексуально озабоченный кобель. Неприятно читать. Лучше бы поучил русский язык, ошибка на ошибке в тексте.Рассказы Для_ВзрослыхЭто же совет как завести роман на отдыхе.))) То Вы Девушки обижаетесь что Вам попадаются не решительные и безынициативные Мужчины, то обижаетесь когда их учат как правильно себя вести, что бы быстрей сблизиться с Вами)))Рассказы Для_ВзрослыхМожет Вы не согласны с каким то конкретно пунктом? Если подскажите как нужно делать правильно, то Мужчины бы были Вам благодарны)))Рассказы Для_ВзрослыхЭто же совет как завести роман на отдыхе.))) То Вы Девушки обижаетесь что Вам попадаются не решительные и безынициативные Мужчины, то обижаетесь когда их учат как правильно себя вести, что бы быстрей сблизиться с Вами)))Рассказы Для_ВзрослыхА с грамотностью действительно беда))) В Школе даже двойки не ставили по Русскому языку))) Одни колы))))Комментировать
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