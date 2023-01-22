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Полицейские Муравленко и Надыма проводят акцию «Студенческий десант»

Полицейские Муравленко и Надыма проводят акцию «Студенческий десант»

18 января в надымском отделе полиции в режиме видеоконференцсвязи состоялось профессионально-ориентационное мероприятие с Уральским юридическим институтом МВД РФ.

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