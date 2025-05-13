За минувшие сутки в Архангельской области произошло 12 пожаров

В одном из них погиб человек.К тушению возгораний привлекались 81 человек и 29 единиц техники.Так, в Архангельске по проспекту Московский, 55 корпус 5 произошёл пожар в квартире на десятом этаже панельного жилого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии