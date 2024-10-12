В России возбуждено уголовное дело против наемника из США

Следственный комитет (СК) России сообщил о возбуждении уголовного дела против гражданина США Деррика Бейлса, который лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ в Курской области в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп», воюющей на стороне вооруженных формирований Украины.