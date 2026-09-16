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Царьград

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КДК РФС дисквалифицировал Рейса на два матча за нарушение

КДК РФС дисквалифицировал Рейса на два матча за нарушение

КДК РФС отстранил защитника ЦСКА Матеуса Рейса на два матча после его удаления в игре против «Рубина» 15-й минуте.

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