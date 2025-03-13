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Польше нужно ядерное оружие – Дуда призвал США переместить арсенал

Польше нужно ядерное оружие – Дуда призвал США переместить арсенал

Польше нужно ядерное оружие – Дуда призвал США переместить арсенал Евгения КомароваПрезидент Польши Анджей Дуда призвал США переместить ядерное оружие в страну.

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