Смертельное ДТП в Адыгее: травмы получили оба водителя. Один из них погиб

Смертельное ДТП в Адыгее: травмы получили оба водителя. Один из них погибСмертельная авария произошла днём 17 сентября на территории Красногвардейского района Адыгеи.
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