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Китаянка показала секретную кнопку в авто, о которой должны знать все водители

Китаянка показала секретную кнопку в авто, о которой должны знать все водители

По словам женщины этот лайфхак может помочь, если сломается ключ. Мэри работает в дилерском центре и уверяет, что о маленькой секретной кнопке не знают большинство водителей, а предусмотрена она почти на всех машинах.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Ну да. Если не пускают в проходную, всегда найдётся дыра в заборе.
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