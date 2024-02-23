Китаянка показала секретную кнопку в авто, о которой должны знать все водители

По словам женщины этот лайфхак может помочь, если сломается ключ. Мэри работает в дилерском центре и уверяет, что о маленькой секретной кнопке не знают большинство водителей, а предусмотрена она почти на всех машинах.
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