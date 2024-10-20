Le Monde: вопрос по ударам Украины вглубь РФ не решится до выборов в США

Президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, которые собрались на встрече в пятницу, не сумели прийти к общему согласию относительно возможных ударов вглубь территории России.