Le Monde: вопрос по ударам Украины вглубь РФ не решится до выборов в США

Президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, которые собрались на встрече в пятницу, не сумели прийти к общему согласию относительно возможных ударов вглубь территории России.
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