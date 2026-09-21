Юлия Витязева: Чего ждали «патриоты»?

Продолжаю читать нытье разочарованных в результатах выборов «патриотов» и пытаюсь понять, а чего, собственно, они все ожидали? Источник фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Вроде «Партия непослушания и вседозволенности» в списках не значилась.
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