Юлия Витязева: Чего ждали «патриоты»?

Продолжаю читать нытье разочарованных в результатах выборов «патриотов» и пытаюсь понять, а чего, собственно, они все ожидали? Источник фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Вроде «Партия непослушания и вседозволенности» в списках не значилась.