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Юлия Витязева: Чего ждали «патриоты»?

Юлия Витязева: Чего ждали «патриоты»?

Продолжаю читать нытье разочарованных в результатах выборов «патриотов» и пытаюсь понять, а чего, собственно, они все ожидали?  Источник фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Вроде «Партия непослушания и вседозволенности» в списках не значилась.

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