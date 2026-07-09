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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FFF – болельщикам перед матчем Франции с Марокко: «Честная игра, уважение, солидарность – вот ценности сборной Франции. Давайте соответствовать этому образу»

Федерация футбола Франции перед матчем с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026  призвала болельщиков вести себя подобающим образом.

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