ВС РФ поразили украинские военные аэродромы

Российская армия нанесла результативные удары по военным аэродромам Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 октября 2024 года).
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