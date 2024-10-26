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Политика как она есть

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ВС РФ поразили украинские военные аэродромы

Российская армия нанесла результативные удары по военным аэродромам Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 октября 2024 года).

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