Как Россия реализует проекты СПГ без оглядки на санкции

Будни мужчин. Все что нам интересно

В последнее время Россия уделяет особое внимание производству необлагаемого санкциями СПГ. Здесь кроется во многом спасительное для нас пополнение госказны, укрепление энергонезависимости и удовлетворение геополитических амбиций.