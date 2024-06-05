«Бумеранг никто не отменял»: Екатерину Волкову из «Ворониных» обманули мошенники

Актрису Екатерину Волкову обманули аферисты. Сколько денег потеряла звезда сериала «Воронины»? И удалось ли ей наказать мошенников? Почему артистка просит помощи у коллег и друзей? И как справляется со стрессом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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