«Бумеранг никто не отменял»: Екатерину Волкову из «Ворониных» обманули мошенники

Актрису Екатерину Волкову обманули аферисты. Сколько денег потеряла звезда сериала «Воронины»? И удалось ли ей наказать мошенников? Почему артистка просит помощи у коллег и друзей? И как справляется со стрессом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».