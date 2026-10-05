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Пятый канал

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В Хабаровске кроссовер сбил двух детей: за рулем был 17-летний подросток

В Хабаровске кроссовер сбил двух детей: за рулем был 17-летний подросток

В Находке седан столкнулся с внедорожником — два человека погибли. По предварительным сведениям, на перекрестке иномарка не уступила дорогу и на полном ходу врезалась во вторую машину.

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