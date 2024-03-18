В Петербурге на КАД перекроют полосу между Пулковским и Московским шоссе

Управление по дорожному хозяйству и содержанию дорог ФКУ УПРДОР «Северо-Запад» предупредило водителей Петербурга о предстоящем перекрытии полосы на КАД, расположенной между развязками с Московским и Пулковским шоссе.
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