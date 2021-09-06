Заноза

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Байден поставил Зеленского на место

Байден поставил Зеленского на место

Встреча президентов Украины и США состоялась. Что дальше? «Сбылась мечта идиота — наконец-то хозяин изволил принять холопа», — так один из пользователей «Твиттера» прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского на Капитолийский холм.

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