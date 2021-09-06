Байден поставил Зеленского на место

Встреча президентов Украины и США состоялась. Что дальше? «Сбылась мечта идиота — наконец-то хозяин изволил принять холопа», — так один из пользователей «Твиттера» прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского на Капитолийский холм.