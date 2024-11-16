WSJ: SpaceX планирует 400 запусков Starship при президентстве Трампа

Американская компания-производитель космической техники SpaceX планирует значительно увеличить запуски своих кораблей Starship при новом президенте США Дональде Трампе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на президента организации Гвинна Шотвелла.
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