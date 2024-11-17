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Раскрыты подробности нападения на шестикратного чемпиона России по футболу

Раскрыты подробности нападения на шестикратного чемпиона России по футболу

Shot: нападавших на футболиста Евсеева было двое, они уже задержаны Нападавших на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева было двое, они уже задержаны и опрашиваются полицией.

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