Раскрыты подробности нападения на шестикратного чемпиона России по футболу

Shot: нападавших на футболиста Евсеева было двое, они уже задержаны Нападавших на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева было двое, они уже задержаны и опрашиваются полицией.
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