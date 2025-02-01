В Барнауле перед судом предстанут 9 членов ОПГ с оборотом в миллиарды рублей

Прокуратура Алтайского края передала в суд материалы уголовного дела в отношении девяти местных жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупном размере.
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