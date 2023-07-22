Таймураза Боллоева официально назначали руководителем «Балтики»

В карточке компании указано, что Боллоев — руководитель «Балтики» в должности президента. Предприниматель Таймураз Боллоев с 21 июля официально вступил в должность руководителя руководителя пивоваренной компании «Балтика», следует из данных СПАРК.
В карточке компании указано, что Боллоев — руководитель «Балтики» в должности президента. Предприниматель Таймураз Боллоев с 21 июля официально вступил в должность руководителя руководителя пивоваренной компании «Балтика», следует из данных СПАРК.
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