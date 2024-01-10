Новый год – новые правила. На очередном заседании астраханской службы по тарифам была озвучена плата за потребление электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тариф на электроэнергию в Астраханской области впервые поделили на категории
Комментарии
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Валерий Бирюков
Ахххтор! Я конечно понимаю, что Вы - жертва ЕГЭ, но нельзя же уподобляться безмозглому кролику. Электроэнергия для потребителя определяется в кВтч, а не в кВт/ч. Это - раз. Во-вторых, прежде, чем позориться, не грех бы подучить из курса арифметики церковно-приходской школы, как определяются % от числа. А то получается, как в известном изречении: "... лезете с суконным рылом в калашный ряд".
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