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Тариф на электроэнергию в Астраханской области впервые поделили на категории

Тариф на электроэнергию в Астраханской области впервые поделили на категории

Новый год – новые правила. На очередном заседании астраханской службы по тарифам была озвучена плата за потребление электроэнергии с 1 июля 2024 года.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Ахххтор! Я конечно понимаю, что Вы - жертва ЕГЭ, но нельзя же уподобляться безмозглому кролику.  Электроэнергия для потребителя определяется в кВтч, а не в кВт/ч. Это - раз. Во-вторых, прежде, чем позориться, не грех бы подучить из курса арифметики церковно-приходской школы, как определяются % от числа. А то получается, как в известном изречении: &quot;... лезете с суконным рылом в калашный ряд&quot;.
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