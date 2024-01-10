Тариф на электроэнергию в Астраханской области впервые поделили на категории

Валерий Бирюков

Ахххтор! Я конечно понимаю, что Вы - жертва ЕГЭ, но нельзя же уподобляться безмозглому кролику. Электроэнергия для потребителя определяется в кВтч, а не в кВт/ч. Это - раз. Во-вторых, прежде, чем позориться, не грех бы подучить из курса арифметики церковно-приходской школы, как определяются % от числа. А то получается, как в известном изречении: "... лезете с суконным рылом в калашный ряд".