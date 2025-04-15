Диетолог Бобровский: есть виды полезной соли, которую можно гипертоникам

Вопреки устойчивому мифу, что «соль — это белая смерть», существуют ее полезные виды, которые можно употреблять людям с высоким артериальным давлением или тем, у кого есть болезни почек или другие противопоказания.
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