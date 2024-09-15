В Самарской области полицейские, общественники и представители «Движения Первых» вручили паспорта юным жителям региона

В Чапаевске в рамках акции «Мы – граждане России», реализуемой при поддержке общероссийского общественно-государственного движения «Движение Первых», сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяной Братушкиной в торжественной обстановке вручили подросткам их первые паспорта.