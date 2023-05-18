Военное обозрение

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Израильская пресса пишет о бесполезности передачи Украине системы ПРО «Железный купол» из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot

Израильская пресса пишет о бесполезности передачи Украине системы ПРО «Железный купол» из-за возможностей российских ракет, поразивших ранее ЗРК Patriot

Украинскому режиму сообщили очередную неприятную для него новость – защитить воздушное пространство страны не поможет даже система противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» израильского производства.

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