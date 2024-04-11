Напитки Bacardi и Grey Goose почти закончились в российских магазинах

Ключевые бренды последней оставшейся в России транснациональной алкогольной компании Bacardi Limited (ром Bacardi, водка Grey Goose и джин Bombay Sapphire) почти закончились в розничных сетях в России, сообщает РБК.
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