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Дочь режиссера Егора Кончаловского показала свои картины

Дочь режиссера Егора Кончаловского показала свои картины

Дочь режиссера Егора Кончаловского открыла выставку своих картин ради получения диплома. Мария Михалкова-Кончаловская показала в соцсетях работы, представленные в Московском художественно-промышленном институте, который она успешно окончила.

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