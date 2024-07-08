Дочь режиссера Егора Кончаловского показала свои картины

Дочь режиссера Егора Кончаловского открыла выставку своих картин ради получения диплома. Мария Михалкова-Кончаловская показала в соцсетях работы, представленные в Московском художественно-промышленном институте, который она успешно окончила.
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