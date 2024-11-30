❗️⚡️Гранатометы AT4 стали главными донорами реактивных гранат для FPV-коптеров ВСУ Личный состав ВСУ разбирает AT4 и используют гранаты от них в качестве боеголовок для FPV-дронов.
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❗️⚡️Гранатометы AT4 стали главными донорами реактивных гранат для FPV-коптеров ВСУ Личный состав ВСУ разбирает AT4 и используют гранаты от них в качестве боеголовок для FPV-дронов.