Республика Молдова и Интерпол анализируют новые меры по предотвращению угроз безопасности

Безопасность границ и сообществ Республики Молдова, активизация сотрудничества Республики Молдова с Интерполом, а также европейская интеграция страны стали основными темами, обсуждавшимися делегацией Министерства внутренних дел (МВД) в ходе двусторонних встреч с официальными лицами Германии, Нидерландов и Интерпола.