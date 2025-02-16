Республика Молдова и Интерпол анализируют новые меры по предотвращению угроз безопасности

Безопасность границ и сообществ Республики Молдова, активизация сотрудничества Республики Молдова с Интерполом, а также европейская интеграция страны стали основными темами, обсуждавшимися делегацией Министерства внутренних дел (МВД) в ходе двусторонних встреч с официальными лицами Германии, Нидерландов и Интерпола.
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