Тысячи тонн лимонов, имбиря и чеснока привезли в Сибирь для борьбы с простудой

Заболеваемость сезонными вирусными инфекциями растет в Новосибирской области. Резкий скачок зафиксирован в сентябре после начала учебного года – на ситуацию повлияло усиление социальных контактов, отмечают врачи.
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