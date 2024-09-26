Инновационный электролит может изменить производство стали

«Благодаря этому подходу ученые смогут разработать электролиты не только для батарей электромобилей, но и для декарбонизации производства стали, цемента и различных химических веществ», - сказал Джастин Коннел из Аргоннской национальной лаборатории.
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