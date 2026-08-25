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ДумаТВ

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Панеш предложил зачислять детей работающих мам в детсады вне очереди

Панеш предложил зачислять детей работающих мам в детсады вне очереди

При распределении мест в детских садах нужно отдавать предпочтение детям родителей, имеющих официальное трудоустройство, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

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