Панеш предложил зачислять детей работающих мам в детсады вне очереди

При распределении мест в детских садах нужно отдавать предпочтение детям родителей, имеющих официальное трудоустройство, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
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