Генерал-строитель - Военные не молчат о Тимуре Иванове: Речь не о миллиардах, о триллионах

НС Наталья Середа Достоверную информацию о бесчинствах чиновников, военных любого ранга можно только от населения и военных с СВО.

Александр Котов Народ странный какой-то, то, что чиновники первые коррупционеры-давно пора привыкнуть, это не шахтер Иванов с килограммом углля на теле от работы.