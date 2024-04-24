Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    Бабы ему в камере ему не хватает!!!!!!!!!!!!Отправлен в камер...
  • Leon Dan
    Всем всем элитам? И даже тем? Или всё-таки только тем, которые ниже?Арест замминистра...
  • Leon Dan
    При таких масштабах и начальник его должен был быть в курсе. Так что там много работы у следствия. Правда, друзей обы...Космическая сумма...

Генерал-строитель - Военные не молчат о Тимуре Иванове: Речь не о миллиардах, о триллионах

Генерал-строитель - Военные не молчат о Тимуре Иванове: Речь не о миллиардах, о триллионах

Генерал-строитель Тимур Иванов в СИЗО. О его деле военные знают, коррупция шла на триллионы рублей.Дело генерал-строителя Тимура Иванова гремит на всю страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Достоверную информацию о бесчинствах чиновников, военных любого ранга можно только от населения и военных с СВО.
Ответить
5 час.
Александр Котов
Народ странный какой-то, то, что чиновники первые коррупционеры-давно пора привыкнуть, это не шахтер Иванов с килограммом углля на теле от работы.
Ответить
4 час.
Вячеслав Денисов
Странно, что до сих пор МО не потребовало арестовать за «фейки об армии» всех авторов статей в инете о жуликах и ворах в их конторе!
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх