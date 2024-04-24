Генерал-строитель Тимур Иванов в СИЗО. О его деле военные знают, коррупция шла на триллионы рублей.Дело генерал-строителя Тимура Иванова гремит на всю страну.
Генерал-строитель - Военные не молчат о Тимуре Иванове: Речь не о миллиардах, о триллионах
Комментарии
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НС
Наталья Середа
Достоверную информацию о бесчинствах чиновников, военных любого ранга можно только от населения и военных с СВО.
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5 час.
Александр Котов
Народ странный какой-то, то, что чиновники первые коррупционеры-давно пора привыкнуть, это не шахтер Иванов с килограммом углля на теле от работы.
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4 час.
Вячеслав Денисов
Странно, что до сих пор МО не потребовало арестовать за «фейки об армии» всех авторов статей в инете о жуликах и ворах в их конторе!
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52 мин.
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